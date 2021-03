La notizia della decisione di Ascona di prevedere, come primo Comune ticinese, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto per contrastare la COVID-19 è arrivata anche Oltralpe, preparando i turisti che a Pasqua scenderanno sulle rive del Lago Maggiore. Se ad Ascona intanto la novità sembra essere accolta positivamente (lo indicano le testimonianze raccolte da Cdt.ch), in ogni caso non per tutti i turisti provenienti dalla Svizzera tedesca la misura sarà una novità. In varie località infatti è già in vigore. Nella Berna federale c’è chi reagisce favorevolmente alla decisione e chi invece vorrebbe più libertà per i turisti.

L’Esecutivo di Ascona, lo ricordiamo, è giunto alla sua decisione dopo aver constatato che nelle scorse settimane sul lungolago ticinesi e turisti sono accorsi sempre...