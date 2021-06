La vittima è stata elitrasportata in ospedale dalla REGA, comunica oggi la Polizia cantonale. Al momento le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare; è stata aperta un’inchiesta.

Il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA) ricorda che in presenza di vacche nutrici bisogna mantenere le distanze. Inoltre i cani devono essere tenuti al guinzaglio e sotto controllo in quanto i bovini si sentono facilmente minacciati da questi animali. Tuttavia se le mucche si avvicinano bisogna liberarli in modo che possano scappare.