«Paul Biya assassino, Svizzera complice»: è lo slogan scandito da oltre un centinaio di oppositori del presidente del Camerun che - nonostante il divieto di manifestare - sono scesi in piazza sabato a Ginevra per protestare contro la presenza dell’uomo politico nella città di Calvino. Accusata di proteggere un «dittatore genocida», la Confederazione è stata invitata a non far entrare il presidente sul suo territorio. «Paul Biya uccide il suo stesso popolo e viene in Svizzera per essere curato: noi diciamo di no», ha gridato un dimostrante. Quattro ore dopo l’inizio della protesta, i manifestanti hanno cercato a più riprese di forzare il cordone di polizia presente davanti all‘Hotel Intercontinental, dove da domenica starebbe soggiornando l’88.enne da decenni al potere nel suo paese. Attorno alle 17:30, le forze dell’ordine hanno risposto con l’utilizzo di cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.