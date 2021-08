A Sciaffusa le autorità cittadine hanno rilasciato un’autorizzazione d’emergenza e la polizia ha stimato 250 partecipanti. A Briga, circa 200 persone hanno seguito l’appello del gruppo vallesano «Libertés et vérité». La scelta di Briga non è stata casuale, scrivono gli organizzatori sul loro sito web: i manifestanti si sono riuniti nella città dove il parlamento cantonale tiene le sue sessioni dopo la pandemia, e non lontano dalla Lonza di Visp, che produce il principio attivo del vaccino Moderna. La polizia vallesana non ha segnalato alcun disordine.