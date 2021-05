Centinaia di persone hanno partecipato oggi a una dimostrazione non autorizzata ad Aarau per manifestare il loro dissenso contro le misure prese dalle autorità per combattere la pandemia di coronavirus.

Gli attivisti hanno attraversato il centro storico scandendo lo slogan «Liberté» e facendo rumore con i campanacci. Praticamente nessuno indossava una mascherina, ha constatato un cronista dell’agenzia di stampa Keystone-ATS. La polizia, pur presente in forze, ha lasciato sfilare i dimostranti. In precedenza gli agenti avevano controllato e allontanato persone considerate importanti per il movimento protestatario.

Un comitato chiamato «Aktionsbündnis Aargau-Zürich für eine vernünftige Corona-Politik» (Alleanza d’azione Argovia-Zurigo per una politica ragionevole relativa al coronavirus) aveva chiesto l’autorizzazione di poter manifestare sia ad Aarau che a Wettingen (AG). Entrambi le dimostrazioni sono state però vietate e il comitato aveva rinunciato al suo progetto distanziandosi da eventuali manifestazioni non autorizzate, pur aggiungendo di non aver alcun influsso sulla possibile reazione di cittadini alla limitazione dei loro diritti politici.

La polizia ha ieri invitato a non convergere su Aarau e Wettingen, sottolineando come la partecipazione a una dimostrazione non autorizzata sia penalmente perseguibile e come il mancato uso della mascherina metta in pericolo se stessi e gli altri. Oggi le stesse forze dell’ordine hanno ribadito l’appello, invitando anche la cittadinanza a denunciare immediatamente - chiamando il 117 - qualunque assembramento di persone. È stato inoltre predisposto un importante dispositivo, con blocchi e controlli alla stazione ferroviaria, nonché sulle principali strade.

