Oltre 12.000 lavoratori dell’edilizia e di altri settori hanno manifestato oggi pomeriggio in varie città svizzere per chiedere salari più elevati, maggior rispetto e solidarietà. I dimostranti hanno domandato un riconoscimento per i loro sforzi durante la pandemia.

A Bellinzona, la manifestazione organizzata dall’USS Ticino e Moesa ha riunito circa 500 manifestanti. Durante il corteo, che si è sviluppato da Piazzale Stazione a Piazza Governo, diversi lavoratori e lavoratrici sono intervenuti/e per testimoniare del loro quotidiano. Dai falegnami in lotta per il loro CCL al Collettivo Operaio della DPD di Giubiasco che ha rivendicato rispetto e dignità, passando dai Driver di Divoora che hanno urlato il loro sdegno per il salario al minuto, fino a un ex dipendente di uno Shop di una stazione di sevizio che ha chiesto al padronato ticinese di non compiere lo stesso gesto del 2017 (il ricorso contro il CCL Nazionale) che lo aveva obbligato a lasciare il settore a fronte dell’impossibilità di vivere a quelle condizioni lavorative e salariali. Un’azione simbolica si è svolta sotto la sede degli Impresari Costruttori Ticinesi, dove un appello dei lavoratori edili è stato consegnato sotto forma di lettera condivisa con tutti i manifestanti. «Un appello affinché alla vigilia dei rinnovi contrattuali del 2022 le loro rivendicazioni fossero ascoltate, e in modo che nel clima generale di concorrenza costruita sul lavoro sottocosto si intervenga perché fretta e pressioni varie non uccidano più».