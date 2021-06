Roche ha ricevuto il marchio CE per il suo autotest per il rilevamento rapido di COVID-19 utilizzando un tampone nasale. Lo ha annunciato il gruppo renano in un comunicato.

Il test, che è già commercializzato in alcuni Paesi europei, sarà disponibile nelle farmacie e in altri punti vendita. Il test si baserà su Navify Pass, una soluzione digitale sviluppata dal gigante farmaceutico che permette agli utenti e agli specialisti della sanità di memorizzare, visualizzare e condividere i risultati dei test e il loro stato di vaccinazione in tempo reale tramite un codice QR individuale.

Il test è stato sviluppato in partenariato con SD Biosensor, con cui il gruppo farmaceutico di Basilea ha lanciato un test rapido per individuare gli anticorpi Sras-Cov-2 nel luglio 2020 e due test rapidi sugli antigeni ma per uso professionale, nel settembre 2020 e nel febbraio di quest’anno.

Grazie al marchio CE un prodotto può essere commercializzato senza restrizioni all’interno dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (SEE). Secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), il marchio CE non è richiesto in Svizzera. Tuttavia, se la legislazione svizzera richiede un marchio di conformità, il marchio CE può essere utilizzato al posto del marchio svizzero.

