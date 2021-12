Cambia di rotta di 180 grandi per Swiss in materia di fabbisogno di personale: dopo aver licenziato diverse centinaia di assistenti di volo sulla scia della pandemia ora fa marcia indietro e intende presentare agli ex collaboratori un’offerta di riassunzione.

Inoltre il programma di vaccinazione obbligatoria di Swiss entrato in vigore in dicembre porterà probabilmente a una nuova ondata di partenze, che pure non era prevedibile la scorsa primavera. Vi sarebbero un totale di 200 dipendenti che si oppongono al vaccino, una cifra che Swiss non conferma né smentisce, ma che sarebbe più alta della sua stima iniziale. Un addetto stampa ha detto all’Awp che l’azienda sta discutendo con gli interessati per trovare soluzioni, mentre gli indecisi possono sospendere i loro contratti per un anno in attesa di una decisione.