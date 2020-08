Nessuna clamorosa sorpresa all’assemblea dei delegati dell’UDC in scensa oggi a Brugg (AG). Nel primo pomeriggio Marco Chiesa è stato eletto presidente del partito al posto del dimissionario consigliere nazionale bernese Albert Rösti. Gli oltre 350 delegati hanno accolto l’elezione con un applauso. Chiesa ha assicurato che non cambierà il programma di partito solo per sembrare più simpatico. In particolare, ha chiesto di porre fine alla libera circolazione delle persone votando a favore dell’«Iniziativa per la limitazione» il 27 settembre.

L’ex consigliere nazionale di Basilea Campagna Caspar Baader, presidente della commissione di selezione, ha reso omaggio alla «chiara linea politica» di Chiesa e al suo lavoro di costruttore della sezione ticinese dell’UDC. «Il fatto che provenga dalla Svizzera latina è l’ideale per riportare l’UDC di lingua francese sulla strada del successo», ha aggiunto.

La commissione voleva proporre una personalità con un’immagine simpatica, che riunisse le persone di tutte le regioni linguistiche e che fosse disposta a rimanere per circa otto anni. Ha anche voluto nominare una persona di età inferiore ai 50 anni per rivolgersi di più ai giovani, ha spiegato Baader.

Il consigliere nazionale argoviese Andreas Glarner si era ritirato dalla corsa alla presidenza dopo la decisione della commissione di selezione. Il consigliere nazionale ed ex presidente della sezione zurighese, Alfred Heer, non ha fatto altrettanto. È stato l’attuale presidente della sezione di Zurigo, Benjamin Fischer, che durante l’assemblea ha ritirato la candidatura di Heer, proposta dal partito cantonale.

Alcuni delegati hanno criticato la nomina di Chiesa, poco conosciuto dal grande pubblico, contrariamente ad Andreas Garner e Alfred Heer. Non è stato possibile conteggiare i voti raccolti dal ticinese, ma è apparso subito chiaro che erano una larga maggioranza.

Il politologo Oscar Mazzoleni descrive il nuovo presidente dell’UDC come un «blocheriano sorridente». Quando si tratta di immigrazione, lavoratori transfrontalieri, asilo ed Europa, il ticinese è esattamente sulla stessa linea dello stratega del partito», sottolinea il professore dell’università di Losanna. Ma è anche un buon comunicatore, vuole piacere e cerca il dialogo. Grazie a questa politica, è riuscito a ottenere un seggio nel Consiglio degli Stati per la più piccola sezione del partito, quella ticinese, ha aggiunto.

Secondo Mazzoleni, Marco Chiesa dovrà lavorare sodo per essere accettato nella Svizzera tedesca e per riuscire a mobilitare le sezioni locali. L’UDC è ancora principalmente un partito di lingua tedesca e potrebbe essere difficile per il ticinese avvicinarsi ai membri del partito nei comuni.

Chiesa, 45 anni, rappresenta il Ticino nel parlamento federale da cinque anni, prima al Nazionale e dall’anno scorso agli Stati. Sposato e padre di due figli, non è una faccia nuova nel partito: era stato eletto alla vicepresidenza dell’UDC insieme alla consigliera nazionale Magdalena Martullo-Blocher (GR) nella primavera del 2018. Nello stesso anno ha assunto anche la vicepresidenza dell’Azione per una Svizzera indipendente e neutrale (ASIN).

Il successore del bernese Albert Rösti è stato fin dall’inizio uno dei candidati preferiti della commissione di selezione. A febbraio, in un primo tempo, ha ritirato la sua candidatura per motivi professionali. Nel frattempo però ha rassegnato le dimissioni dal suo impiego di direttore di una casa di riposo. «Mi sono dimesso da questo incarico non solo in vista di una possibile elezione, ma anche perché era sempre più incompatibile con il mio mandato di consigliere degli Stati», ha detto alla stampa.

