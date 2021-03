L’UDC lascia libertà di voto in merito alla legge Covid-19 in consultazione il prossimo 13 giugno. «No» scontato, invece, alla revisione della Legge sul CO2. Saranno respinte anche le iniziative sui pesticidi, mentre sarà con ogni probabilità accettata la legge sulle misure di polizia.

La Legge Covid-19 è sovraccarica e affronta temi non legati tra di loro come gli aiuti economici e la delega di ampi poteri decisionali al Consiglio federale, ha detto il presidente Marco Chiesa in occasione dell’assemblea dei delegati, che si svolge on-line. Pone però le basi per il sostegno alle imprese in difficoltà, che i democentristi vogliono indennizzare. Per questo motivo ha chiesto di lasciare libertà di voto, decisione ratificata dai delegati con 80 voti contro 64 e 19 astenuti.