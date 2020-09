Marco Chiesa, la sua prima votazione da presidente dell’UDC e si è conclusa con una sconfitta secca. Quali sono le cause?

«Per me questo voto non era importante per l’UDC ma per il nostro Paese e per il Ticino, che ha sempre richiesto soluzioni ai problemi che ben conosce. E lo ha fatto anche in questo caso. È stata una campagna molto particolare perché immersa e silenziata dal coronavirus, a cui non voglio attribuire un impatto eccessivo ma che ritengo abbia giocato un ruolo significativo. Nei periodi di incertezza si tende infatti a mantenere lo stato attuale delle cose».

Ha vinto la paura del giorno dopo, con l’incognita legata alla possibile fine dei Bilaterali?

«Penso che senza la clausola ghigliottina il sì avrebbe prevalso in tutta la Svizzera. Evidentemente questo giogo continua a condizionare il voto del nostro Paese. La Svizzera rischia di diventare una calamita per molti lavoratori in provenienza dall’UE alla ricerca di un futuro professionale e purtroppo non avremo a disposizione lo strumento della preferenza indigena per proteggere i residenti».

Per l’UDC nazionale, questa è la terza grossa sconfitta consecutiva su una sua iniziativa. Il partito dovrà rivedere la sua strategia politica?

«Il partito ha ottenuto un consenso superiore alla sua percentuale di elettori. A me premeva personalmente dare delle risposte al nostro mercato del lavoro e ripristinare la gestione della nostra immigrazione. In questo senso abbiamo perso un’occasione».

Il partito ha bisogno di essere rilanciato? Se sì, come?

«Penso che una Svizzera con 10 milioni di abitanti, con la relativa pressione sulle nostre infrastrutture e sul mercato del lavoro, in un momento di crisi mondiale, riprenderà d’importanza. L’UDC continuerà dunque a battersi per un’immigrazione ragionevole e che non penalizzi i lavoratori del nostro Paese».

Il Ticino si è schierato per il «sì» ma non con le percentuali del 9 febbraio e di votazioni precedenti. Come interpreta questo risultato in un cantone al fronte della libera circolazione?

«Un risultato più eclatante è stato a mio avviso frenato dall’incertezza dell’attuale situazione generata dalla crisi sanitaria. Non ritengo infatti che il mercato del lavoro sia migliorato negli ultimi sei anni in maniera tale da determinare una percentuale inferiore a quella che molti potevano attendersi».

Cosa significa questo voto in chiave di politica europea e in particolare in vista della ripresa delle discussioni sull’accordo quadro?

«Le relazioni con l’UE innescano delle paure, spesso generate ad arte, che a mio modo di vedere non dovrebbero esistere. Bruxelles continuerà a in ogni caso a premere sul nostro Paese e e questo suo atteggiamento lo potremo subito osservare nel dibattito che riguarda l’accordo istituzionale».

Non ritiene che sul tema dell’immigrazione ci sia stata un’eccessiva insistenza che ha stufato gli elettori?

«Molti elettori hanno perso fiducia nella politica. Penso ad esempio a quanto successo con la non applicazione delle iniziative sulla libera circolazione e sull’espulsione dei criminali stranieri. Nondimeno, nell’agenda politica dei prossimi anni ci saranno dei temi che esulano da questi ambiti, penso in particolare alle necessarie riforme in ambito sociale e previdenziale».

