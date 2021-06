Dopo dieci anni trascorsi nel governo cantonale, Fehr ha deciso di rompere con il suo partito. Il proseguimento di una collaborazione con il PS non gli sembra più possibile, ha indicato in una conferenza stampa oggi a Zurigo.

«In qualità di consiglieri di Stato, dipendiamo dal sostegno dei nostri partner politici», ha indicato il responsabile del Dipartimento cantonale della sicurezza. «Le tensioni con la direzione, sempre più ideologica e di sinistra, del PS della città e del canton Zurigo hanno reso questa cooperazione sempre più difficile per me, se non impossibile».