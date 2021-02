Il Marocco sospende i collegamenti aerei con Turchia e Svizzera. La decisione, che rientra nell’ambito della lotta al Covid-19, entra in vigore da oggi, lunedì 22 febbraio, a partire dalle 24.00, per una durata di 15 giorni. Fino ad ora in Marocco sono stati isolati soltanto 24 casi provocati dalla variante inglese.