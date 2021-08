L’intensità della quarta ondata del coronavirus dipenderà dal numero di persone vaccinate e dal comportamento degli svizzeri, continua. «Ma è chiaro che il virus non scomparirà. Le persone non vaccinate saranno prima o poi infettate», ha detto Ackermann al «Blick».

Tre milioni di persone non hanno raggiunto l’immunità alla SARS-CoV-2, molte di più rispetto alle persone infettate finora. «Se i non immuni si ammalano entro pochi mesi, ci saranno molti ricoveri». A suo avviso bisogna facilitare l’accesso alla vaccinazione, al fine di aumentare la percentuale di vaccinati.

In un’intervista a nau.ch, l’esperto rivela che la crisi non lo ha lasciato indenne. «Spesso rimanevo sveglio di notte e avevo difficoltà ad addormentarmi», ha detto. Ammette persino che la task force COVID-19 non sapeva come ridurre il numero di casi ed evitare di sovraccaricare il sistema sanitario lo scorso inverno.