«Le mascherine non sono un mezzo efficace contro il coronavirus». A leggerle oggi, queste parole, appaiono come una boiata. E infatti lo sono. Ma anche se sembra passato un secolo, allo scoppio dell’epidemia di COVID-19, due anni fa, qualcuno le ha pronunciate. E non un troll sui social network, ma i responsabili della Sanità. In poco tempo, la raccomandazione è cambiata: «Proteggono gli altri, non chi la indossa». Il 16 aprile 2020 il farmacista cantonale scriveva alle farmacie ticinesi: «Le mascherine chirurgiche sono destinate principalmente a proteggere da una contaminazione le persone che stanno intorno, e dunque non chi le indossa. Costituiscono comunque un sistema di barriera anche per chi le porta. Devono essere usate dagli individui infetti o potenzialmente infetti nonché dagli operatori...