Dopo Giura, Vaud e Ginevra, anche il canton Neuchâtel ha deciso di rendere obbligatorio l’uso della mascherina nei negozi. La misura entrerà in vigore venerdì 21 agosto e resterà attuale fino al 30 settembre per tutti i fruitori di negozi con una capacità di ospitare almeno dieci persone (personale compreso). Parallelamente, negli esercizi pubblici dove si può consumare restando in piedi - ossia bar, ristoranti e discoteche - la capacità massima è stata limitata a 100 persone.