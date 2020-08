Mascherina nei negozi: a Zurigo è già ricorso contro l’obbligo

L’obbligo di indossare la mascherina nei negozi zurighesi , deciso dal governo cantonale e in vigore da ieri, a qualcuno proprio non va giù. Un ricorso contro tale imposizione è stato infatti depositato presso il Tribunale amministrativo di Zurigo.

Il tribunale ha confermato oggi a Keystone-ATS l’indiscrezione, a proposito della quale ha riferito in primis il quotidiano «NZZ». Tuttavia, nulla di più è per il momento trapelato e le bocche rimangono cucite riguardo a chi abbia inoltrato il ricorso.

Zurigo è uno degli otto cantoni elvetici ad aver introdotto la misura, annunciata dall’esecutivo lunedì nel tentativo di frenare i contagi di coronavirus, in sensibile ascesa. In settimana anche Friburgo e Vallese hanno optato per rendere obbligatoria la mascherina nei negozi.