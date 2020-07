Da domani all’aeroporto di Ginevra sarà obbligatorio portare le mascherine: lo ha annunciato oggi via twitter lo stesso aeroscalo. Tale disposizione al momento non è invece prevista all’aeroporto di Zurigo.

All’aeroscalo di Ginevra, le mascherine devono essere indossate in tutte le aree, comprese quelle di arrivo e di partenza, nei ristoranti e negozi.

All’aeroporto di Zurigo attualmente non è previsto alcun obbligo generale di portare la mascherina, ha detto oggi a Keystone-ATS l’ufficio stampa. Una gran parte dei viaggiatori le indossa già, ha precisato.

Inoltre il personale dell’aeroporto invita i viaggiatori a portare le mascherine se la distanza non può essere mantenuta come per esempio al check-in. Alcune compagnie aeree, tra cui Swiss, prevedono l’obbligo di portare le mascherine, viene aggiunto.