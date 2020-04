Da lunedì i parrucchieri potranno riprendere l'attività con riserva di misure di tutela contro la Covid-19. In particolare sarà disponibile al massimo la metà dei posti del salone e anche i clienti dovranno indossare una maschera protettiva. Per la rasatura il parrucchiere deve indossare una visiera in plexiglas quale protezione supplementare.

Lo sottolinea un comunicato odierno dell'associazione di categoria Coiffuresuisse che presenta le indicazioni di protezione da applicare obbligatoriamente in tutto il settore, come già avviene per le altre norme per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.

«La cosa più importante è mantenere una distanza sociale, anche per i servizi che richiedono uno stretto contatto con i clienti», afferma Coiffuresuisse in merito alla riduzione del numero di clienti accolti contemporaneamente nei saloni. Le norme igieniche, come il lavaggio delle mani prima e dopo aver servito un cliente, sono una priorità assoluta. Entrando nel salone, il cliente si disinfetta le mani con l'aiuto di dispenser appositamente progettati. Anche l'area di lavoro viene disinfettata dopo ogni cliente.

