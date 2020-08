Da domani chi vuole entrare in un club o una discoteca nella città di Zurigo dovrà essere munito di mascherina in occasione di feste con oltre cento persone: è quanto raccomanda l’associazione del ramo, la Bar- und Clubkommission Zürich (BCK), ai propri membri.

Ai partecipanti saranno messe a disposizione mascherine, ma ovviamente potranno anche portare le proprie, indica la BCK in un comunicato odierno. Al pari dei trasporti pubblici e dei negozi - in questi ultimi da domani vige un obbligo cantonale di indossarne una - in caso di violazioni verrà chiesto l’aiuto della polizia.