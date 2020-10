(Aggiornato alle 14.20) L’obbligo di indossare la mascherina nei negozi entra in vigore anche a Zugo e a Berna. Attualmente sono 11 i cantoni ad aver introdotto tale misura. A Berna la disposizione si applica, a partire da lunedì, anche in tutti gli spazi chiusi aperti al pubblico.

Oltre a negozi e centri commerciali, nel canton Berna bisognerà proteggersi il viso anche nelle stazioni ferroviarie, negli uffici postali, nonché in musei, teatri, edifici amministrativi e luoghi di culto.

Come ulteriore misura per contenere il coronavirus, il governo cantonale ha deciso che chi frequenta bar, club e ristoranti deve essere seduto. Inoltre, il numero di avventori in bar, club e discoteche sarà limitato a 300.