Da lunedì sono 18 i cantoni in cui si è già tornati sui banchi. In molti si procede (come consigliato da Berna) con test a tappeto. Molti concordano sulla necessità di evitare le mascherine. Berna, Glarona, Grigioni, Giura e Uri ne hanno abolito l’obbligo per gli insegnanti. L’obiettivo, hanno sottolineato le autorità glaronesi, riprese dall’agenzia di stampa Keystone-ATS, è garantire l’insegnamento in presenza. Resta quindi essenziale continuare a osservare misure quali lavare sovente le mani, rispettare le distanze e arieggiare regolarmente i locali. Le autorità grigionesi avevano già annunciato a luglio che l’obbligo della mascherina sarebbe stato revocato, indipendentemente dal fatto che una scuola partecipi o meno ai test con scadenza settimanale. A Berna si punta sui test salivari volontari nelle classi e sulla vaccinazione del personale.