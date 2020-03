Nel mezzo della battaglia contro il coronavirus tra la Confederazione e la Germania si è venuto a creare una disputa. Al centro di questa: il fornimento di mascherine. Secondo quanto riporta la «NZZ am Sonntag» la Germania limiterebbe l’importazione di questi mezzi di protezione nel nostro Paese. Come segnala la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), Berna ha quindi chiesto aiuto all’ambasciatore tedesco protestando contro le decisioni di Berlino. “Nell’ambito di questi contatti è stata fatta pressione sulle autorità tedesche per rendere immediatamente possibili le spedizioni bloccate“, ha detto il portavoce della SECO Fabian Maienfisch al domenicale. Nello specifico, si tratterebbe di un camion di una ditta svizzera contenente 240.000 mascherine bloccato alla dogana tedesca. Secondo al SECO non si tratta di un caso unico. Altri veicoli sono stati fermati precedentemente. Mercoledì il Governo tedesco ha deciso di bloccare le esportazioni di materiale protettivo come occhialini, tute di protezione e guanti. Un giorno prima la Francia ha ordinato la confisca di ogni mascherina. Misure che pesano sulla Svizzera, dato che al suo interno la produzione di questi prodotti è bassissima.