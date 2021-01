L’estate scorsa, durante la fase meno critica della pandemia, il Dipartimento federale della difesa (DDPS) ha ventilato la possibilità di vendere a Paesi africani mascherine del tipo FFP2 considerate non più in linea con gli standard svizzeri, qualitativamente più elevati.

Alla fine però non se ne è fatto nulla, ha dichiarato a Keystone-ATS un portavoce dell’esercito. Le mascherine in questione erano autorizzate alla vendita dall’ordinanza Covid valida fino in autunno. Con l’inasprimento delle disposizioni contenute nella legge Covid-19, le mascherine sono state distrutte. Il portavoce ha tuttavia sottolineato che gli articoli in questione non sono difettosi, tanto che diversi Paesi ne autorizzano l’uso.