Due diversi tipi di mascherine - KN95 e TOP-KN98-KEN01 - vengono ritirate: a causa della loro scarsa efficacia protettiva sussistono infatti rischi per la salute, indica l’Ufficio federale del consumo in due distinti comunicati.

Gli utilizzatori di queste mascherine potrebbero non essere sufficientemente protetti da danni che potrebbero intaccare la loro salute in modo irreversibile, indica l’Ufficio federale del consumo.

Il richiamo delle mascherine respiratorie KN95 del produttore «HUIHONG» viene effettuato da ARISTOS International GmbH in collaborazione con la Suva, mentre per quelle «TOP-KN98-KEN01» il richiamo è stato fatto da SwissCommerce AG in collaborazione con l’Ufficio prevenzione infortuni (upi) viene precisato dall’Ufficio federale del consumo. Questi precisa che i consumatori sono invitati a non utilizzare più le mascherine respiratorie e a rivolgersi rispettivamente ad ARISTOS International GmbH e a SwissCommerce AG i quali forniranno loro un prodotto sostitutivo a norma.