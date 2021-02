Poiché nelle scorse settimane le varianti del virus hanno colpito anche un numero crescente di allievi, il Governo grigionese ha deciso di introdurre l’obbligo della mascherina anche per gli allievi di 5a e 6a classe elementare. Questo obbligo entrerà in vigore domani, giovedì 11 febbraio, e sarà valido fino a nuovo avviso.

Affinché nelle scuole sia possibile continuare l’attività con l’insegnamento in presenza, in aggiunta all’obbligo della mascherina esistente e in combinazione con i previsti test nelle scuole il Governo ha emanato i seguenti provvedimenti di protezione supplementari:

Presso le scuole dell’obbligo pubbliche e private, incluse le strutture per l’istruzione scolastica speciale del Cantone dei Grigioni, a partire da giovedì 11 febbraio 2021 per tutti gli allievi di 5a e 6a classe elementare sarà in vigore un obbligo generalizzato di indossare la mascherina sull’area scolastica (inclusi i settori abitativi delle strutture per l’istruzione scolastica speciale). Tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le strutture per l’istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate all’obbligo della mascherina.