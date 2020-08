Si fa sempre più lungo l’elenco dei cantoni che hanno optato per introdurre l’obbligo di indossare una mascherina nei negozi. L’ultimo della lista è Friburgo, dove il provvedimento, annunciato oggi dalle autorità, entrerà in vigore da domani per le persone dai dodici anni in su.

Anche il personale di vendita dovrà portare la protezione facciale, a meno che non sia già riparato dietro a una separazione, viene precisato in una nota dell’amministrazione cantonale. La mascherina andrà messa pure da chi lavora in ristoranti, bar e discoteche, ma non dai clienti.

Il Consiglio di Stato giustifica la misura con il sensibile aumento delle infezioni da coronavirus, definito addirittura «impressionante» da qualche giorno a questa parte da Thomas Plattner, medico cantonale a interim, espressosi nel corso di una conferenza stampa. Il numero dei contagi settimanali è passato dai 30 di fine giugno ai 132 di settimana scorsa.

Friburgo conta attualmente 56 casi ogni 100 mila abitanti, sfiorando la soglia dei 60 usata dal Consiglio federale come limite per decidere quali Paesi inserire nella lista di quelli a rischio sotto il punto di vista epidemiologico. Introducendo l’obbligo di mascherina in supermercati e commerci, il cantone bilingue si allinea così a Basilea Città, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud e a Zurigo.

