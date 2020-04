Mascherine sì, mascherine no: ma ne avremmo abbastanza?

«Contro il coronavirus la mascherina è inutile per chi è sano». Erano i virologi stessi a sostenerlo, soltanto un mese e mezzo fa. «Servono al personale sanitario, e a nessun altro». Ribadivano. Poi, man mano che l’epidemia avanzava, trasformandosi in pandemia, tali affermazioni perdevano sicurezza, il tono si faceva meno perentorio. È subentrato il dubbio. Un dubbio che ha condizionato e sta condizionando la percezione popolare, al punto da generare nuova confusione. Ma servono o no queste mascherine anche a chi è sano? Dovremmo averle tutti? Dovremmo averle sempre? Il rischio è che tali questioni diventino l’ennesimo tarlo di questi tempi balordi.

Lo studio

Oggi è trapelata la voce secondo la quale la stessa Organizzazione mondiale della sanità (OMS) potrebbe ora rivedere la propria politica sulle raccomandazioni relative all’uso delle mascherine. Già, perché stando a uno studio dell’MIT le goccioline emesse con un colpo di tosse o uno starnuto possono navigare nell’aria per distanze ben più ampie di quanto si pensi o si pensasse fino a qualche giorno fa - il famigerato metro, metro e mezzo, spesso allargato con prudenza sino ai due metri - A rivelare (alla BBC) l’esistenza di un dibattito presso l’OMS, è stato l’infettivologo David Heymann, presidente di un gruppo di consulenti della stessa istituzione internazionale e punto di riferimento nel 2003 nella lotta alla SARS.

Sin qui l’OMS si limita a raccomandare una distanza minima di almeno un metro da una persona che tossisce o starnutisce e a sostenere che sono i malati - o le persone che mostrano i sintomi della malattia - a dover indossare le mascherine. Loro soltanto. Lo studio in questione però indica che le goccioline emesse con un colpo di tosse o uno starnuto possono raggiungere rispettivamente fino a sei e otto metri di distanza, e non sono escluse traiettorie maggiori per le microparticelle più piccole - il già ventilato fenomeno dell’aerosol - Un vero e proprio salto in lungo, sin qui mai davvero analizzato come tale. Se questi dati verranno confermati, ha commentato ancora Heymann, è possibile che indossare una mascherina sia altrettanto efficace, se non più efficace, del rispetto della distanza interpersonale.

Le risposte da Berna

Se n’è parlato oggi anche a Berna, nel corso della conferenza stampa. Hanno toccato il tema sia Daniel Koch, delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per la COVID-19, che Alain Berset, ministro della Sanità. Proprio Berset ha spiegato: «Le mascherine possono dare un senso di falsa sicurezza». E Koch gli ha fatto eco: «Non è dimostrato che portare la mascherina migliori la protezione». Insomma, le autorità sanitarie svizzere si mantengono estremamente prudenti, e ciò nonostante qualcuno abbia sottolineato come un più abbondante uso delle mascherine sia raccomandato persino dai piani pandemici. E allora qualcuno inizia a pensare che si tratti di un problema relativo alle dotazioni. Poche le maschere a disposizione dei cittadini svizzeri? Una domanda da ritenere lecita, anche perché è fondamentale che ad averle, in primis, siano gli operatori sanitari. Negli scorsi giorni erano stati diramati i dati relativi allo stock federale. Si era parlato di 13 milioni di mascherine igieniche e circa 900.000 mascherine protettive mediche. Inoltre la Confederazione e il Canton Zurigo hanno recentemente acquistato una macchina per la produzione proprio di mascherine (60.000 al giorno).

E quelle di Zanini

Si cercano soluzioni, insomma, anche perché, come ha ricordato sempre oggi il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, «il materiale c’è ma è estremamente limitato. Il fabbisogno, per certi articoli, è diventato enorme. Prodotti che in periodi normali usiamo pochissimo, come le mascherine, oggi sono consumati a decine di migliaia al giorno. Ecco che dobbiamo rafforzare le riserve, in modo da rispondere agli accresciuti bisogni del periodo. Potranno essere abbastanza se sapremo essere parsimoniosi. Non ha nessun senso riempire gli armadi di mascherine». E poi ha aggiunto: «L’autorità federale e quella cantonale non hanno raccomandato finora alle persone sane di indossare le mascherine in pubblico. E tale raccomandazione non è prevista nemmeno in futuro».

Due le domande da porsi, secondo Zanini: «Sarebbe una misura realmente utile? E comunque potremmo permettercela? La prima risposta: sappiamo che le mascherine sono necessarie per proteggere il personale sanitario e per evitare che i pazienti malati e convalescenti contagino gli altri. Per la popolazione sana possono aiutare, certo, ma dovrebbero essere usate correttamente. Penso di poter affermare che non siamo capaci di farlo. Gli asiatici hanno una cultura di anni relativa all’uso delle mascherine. Noi stiamo imparando adesso, per cui dobbiamo insistere su distanze e igiene. Ora la seconda risposta: facendo due calcoli, sulla base delle cifre rivelate dalla Confederazione, se quelle mascherine venissero distribuite a ogni cittadino, a ogni ticinese spetterebbe una maschera a testa o poco più. Insomma, non ne avremo mai abbastanza per farle usare correttamente a tutta la popolazione, e inoltre rischieremmo di privare di tali prodotti chi realmente ne ha bisogno, a cominciare dal personale sanitario».

Lo stesso Zanini ha poi spiegato: «Le mascherine non sono una delle nostre preoccupazioni principali. Secondo la revisione sul loro uso, la possibilità di accesso a esse è destinata ad aumentare anche per le persone sin qui escluse dalle raccomandazioni. Il quantitativo a nostra disposizione ci dà una certa tranquillità. Arriveranno quindi piccoli quantitativi anche a disposizione della popolazione nelle singole farmacie. Una possibilità dovuta alle facilitazioni d’accesso al mercato internazionale».

