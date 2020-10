Con questo progetto, le opportunità di investimento dei fondi di previdenza sociale diventeranno più costose e i rischi associati alle attività di investimento aumenteranno, è stato sottolineato in conferenza stampa a Berna. L’AVS e le casse pensioni dovranno limitare i loro investimenti a poche aziende oppure ne controllano ogni anno migliaia per verificare la quota di fatturato nel settore degli armamenti, hanno aggiunto i contrari.

A loro avviso l’iniziativa si basa inoltre su una definizione molto ampia di «produttori di materiale bellico». Questa include tutte le imprese che realizzano più del 5% del loro fatturato annuo attraverso la produzione di materiale bellico. Non solo le grandi imprese produttrici di armamenti quindi, ma anche le PMI svizzere in qualità di fornitori. Spesso infatti queste piccole aziende, oltre ai prodotti di uso quotidiano, producono anche singole parti o assemblano componenti che vengono integrate negli armamenti.

«Sono proprio queste piccole e medie imprese ad essere maggiormente toccate», ha spiegato il consigliere nazionale Fabio Regazzi (PPD/TI). «Non sarebbero più in grado di investire nello sviluppo dei loro prodotti e per migliorare il posizionamento sul mercato, poiché non riceverebbero più prestiti dalle banche svizzere».

Oltre a ciò, secondo gli oppositori il testo posto in votazione introdurrebbe criteri politici per gli investimenti della BNS, mettendone a repentaglio l’indipendenza costituzionale. «Le banche centrali svolgono i loro compiti di politica monetaria in maniera indipendente dalle autorità politiche. Questo principio è ampiamente accettato e applicato in tutto il mondo. Anche in Svizzera», ha ricordato Maja Riniker, consigliera nazionale (PLR/AG).