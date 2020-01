È stato un difetto di un componente elettronico importante a paralizzare le reti di telefonia fissa di Swisscom venerdì mattina in buona parte della Svizzera. La panne, durata dalle 10.00 alle 11.22, ha interessato parzialmente anche l’attività dell’aviazione militare, ha indicato oggi l’azienda di telecomunicazioni all’agenzia Keystone-ATS.

Il problema, che non ha colpito i cantoni di Grigioni, Ginevra e una parte di Vaud, è stato risolto riavviando la rete di collegamenti, ha precisato Swisscom. Intanto sono state prese misure tecniche per evitare il ripetersi di un’interruzione del genere e si sta effettuando un’analisi approfondita per determinarne le ragioni.