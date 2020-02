Passato il divieto di discriminazione, i fari ora sono puntati puntati su un altro tema che riguarda i diritti degli omosessuali: la possibilità di contrarre matrimonio. Dal 2007 per le coppie gay è prevista l’unione domestica registrata, che consente il riconoscimento giuridico della relazione. In marzo il Nazionale si pronuncerà sulla proposta, partita nel 2013 da un’iniziativa dei Verdi liberali, di «matrimonio per tutti». L’idea, stando a due distinti sondaggi realizzati da 20 Minuti/Tamedia e gfs.zuerich, riscuoterebbe molti consensi fra la popolazione.

Secondo il primo, effettuato tra il 6 e l’8 febbraio su 10.317 persone (341 in Ticino), il 61% degli interpellati è favorevole o piuttosto favorevole, mentre solo il 36% è contrario. Il sostegno giunge soprattutto dalle donne e dai giovani. Per partito, solo gli elettori dell’UDC sono chiaramente contrari. Quanto alla possibilità di autorizzare le donazioni di sperma per le coppie lesbiche (l’iniziativa non lo prevede, ma il Parlamento ha messo in consultazione anche questa variante), il 32% ha detto di sì. Il 30% ritiene per contro che un bambino debba poter crescere con un padre e una madre.

Dal secondo sondaggio, commissionato dalla federazione dei gay Pink Cross e realizzato su un campione di 1.012 persone, emerge che i favorevoli al matrimonio per tutti sono l’80%. Il 67% è favorevole all’adozione per le coppie omosessuali (se ci sono le condizioni), mentre il 66% ritiene che due donne sposate debbano poter accedere alla donazione di sperma al pari di una coppia eterosessuale che non riesce ad avere figli. I più disposti ad accettare il matrimonio per tutti sono gli elettori di Verdi, PS e Verdi liberali, seguiti da PLR, PPD e UDC. Nella misura del 47% questi ultimi sarebbero anche favorevoli all’adozione e alla donazione di sperma. Nel PPD sono il 45%. Secondo la direttrice romanda di Pink Cross Muriel Waeger, interpellata da «Le Temps», questo sondaggio è un segnale che la popolazione è disposta ad avallare il matrimonio paritario così come la procreazione medicalmente assistita.

Le varianti in discussione sono due. Entrambe prevedono le medesime condizioni di un matrimonio civile, come la naturalizzazione facilitata e l’adozione di un altro figlio (e non solo di quello avuto in precedenza dal partner). Una minoranza però vuole anche l’inserimento della procreazione assistita per le lesbiche. Il Consiglio federale sostiene la prima variante, ritenendo che vadano prima regolati solo gli aspetti indispensabili per aprire il matrimonio a tutte le coppie interessate. Le questioni politiche delicate andranno affrontate in seconda battuta, in modo da evitare che l’intero progetto venga compromesso.

