Matrimonio per tutti, Operazione Libero lancia la campagna

«Uguale amore-uguali diritti»: con questa richiesta e una cerimonia davanti all’anagrafe di Zurigo, il movimento Operazione Libero ha lanciato oggi la campagna a favore del matrimonio per tutti, in votazione il prossimo 26 settembre.

Il matrimonio è un diritto fondamentale in Svizzera, sancito dall’articolo 14 della Costituzione federale, ricorda Operazione Libero in un comunicato. Questo diritto costituzionale però non si applica attualmente alle coppie omosessuali. Un diritto fondamentale non dovrebbe essere un privilegio. E questa disparità di trattamento da parte dello Stato è incompatibile con i principi di libertà individuale e di autodeterminazione, afferma il movimento.