In base agli ultimi sondaggi di SSR e 20 minuti/Tamedia si delinea un chiaro «sì» al «Matrimonio per tutti» e un «no» altrettanto chiaro contro la cosiddetta «iniziativa 99%» alle votazioni federali del 26 settembre.

Ticinesi più scettici

L’opposizione al «Matrimonio per tutti» è cresciuta, secondo gfs.bern, tra i votanti di centro e di destra. Chi non è legato a un partito è in gran parte favorevole. Tutte le basi seguono in maggioranza le indicazioni dei vertici dei loro partiti anche se nel caso di PLR e Alleanza del centro questa tendenza è meno evidente che in altri elettorati.