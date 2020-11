La procura intende perseguire il consigliere di Stato anche per un sondaggio effettuato in suo favore nel 2017 e costato oltre 30.000 franchi, si legge in un comunicato odierno. L’operazione sarebbe stata messa in piedi dai due imprenditori all’origine del viaggio ad Abu Dhabi. Sono stati invece archiviati altri fatti, come il finanziamento da parte del gruppo alberghiero Manotel di una serata di compleanno di Maudet nel 2018.