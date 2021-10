I consiglieri federali Ueli Maurer e Alain Berset parteciperanno domani, il friburghese per videoconferenza, al G20 di Roma. Principale tema in agenda: l’istituzione in seno a questo gruppo di Paesi di una Task Force volta a coordinare e finanziare la preparazione e la risposta alle pandemie.

Il ministro delle finanze Maurer in loco, e quello della sanità da Berna, chiederanno di attribuire la massima priorità alla questione fondamentale del finanziamento durevole della preparazione e della lotta alle pandemie. Al riguardo non bisogna però perdere di vista i mandati delle organizzazioni internazionali esistenti, specifica la nota: per questo la Svizzera si impegna affinché i processi dell’OMS in corso vengano rafforzati e finanziati durevolmente.