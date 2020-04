Maurer: «Fino a 25 anni per ridurre il debito»

(Aggiornato alle 11) Il consigliere federale Ueli Maurer, in un’intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung, esprime dubbi sull’efficacia a lungo termine del «lockdown» deciso in seguito all’epidemia di coronavirus: «Chiediamo alla gente di restare in casa perché è prevista una forte pioggia, quando forse basterebbero ombrello e stivali». Il ministro delle finanze auspica poi una riapertura in tempi relativamente rapidi dei ristoranti e sottolinea come sarà difficile sbarazzarsi dei debiti che la Confederazione dovrà assumersi in seguito alla crisi.

«Appoggio tutte le decisioni del Consiglio federale», ha detto Maurer precisando però che «non si può semplicemente chiudere gli occhi» di fronte alle conseguenze finanziarie del blocco delle attività economiche. «Come ministro delle finanze l’ho fatto presente al Consiglio federale».

In considerazione dei rischi per la salute, la Svizzera ha deciso di adottare lo stesso approccio di molti altri Paesi. «Mi chiedo se fosse davvero necessario», afferma ministro democentrista. «Proprio lunedì ho parlato al telefono con la mia omologa svedese (la socialdemocratica Magdalena Andersson, ndr): la gente lì vive più o meno normalmente e il loro prodotto interno lordo è diminuito in modo molto meno drastico». «Sono curioso - ha proseguito Maurer - di vedere come la Svezia uscirà da questa crisi con la sua strategia liberale».

«E se bastasse un ombrello?»

Per il proseguo, in Svizzera, Maurer propone di basarsi sulla strategia del rischio. Il consigliere federale fa un esempio: se nel canton Berna dovessero esserci sole sei nuove infezioni, per essere contagiati occorre essere particolarmente sfortunati. Potrebbe quindi non essere più necessario chiudere ristoranti e negozi per così tanto tempo.

«Stiamo dicendo alle gente di stare tutti in casa perché è prevista una forte pioggia. Forse sarebbe sufficiente se dicessimo loro di prendere un ombrello e di indossare dei buoni stivali», afferma il ministro delle finanze.

Riaprire bar rapidamente

E a una domanda sulla riapertura di bar e ristoranti, Maurer afferma che «adesso non è il momento», ma che sarebbe «felice» se potessero riaprire rapidamente. In questo settore, prosegue il ministro, non c’è bisogno di importanti regolamenti governativi: si può contare sulla responsabilità dei gestori, è infatti nel loro interesse che le norme di igiene e distanza vengano rispettate se vogliono avere clienti.

Più in generale, Maurer afferma che non è stato sempre facile sostenere in modo collegiale le decisioni dell’esecutivo. «All’inizio pensavo che le cose sarebbero migliorate quando il Parlamento sarebbe stato nuovamente coinvolto. Ma ora so che si trattava di un’illusione: nella sessione della prossima settimana il legislativo distribuirà ancora più denaro di quanto previsto dal Consiglio federale», prevede il ministro delle finanze.

Deficit di 30-50 miliardi

A causa di tutte le misure di sostegno all’economia decise dalla Confederazione, quest’anno il bilancio della Confederazione si chiuderà con un deficit compreso tra 30 a 50 miliardi di franchi Secondo Ueli Maurer, l’indebitamento generato dovrà essere ridotto nel corso dei prossimi anni, ma non subito.

L’obiettivo principale è ritornare a un funzionamento normale il più rapidamente possibile, ha indicato il ministro delle finanze. Il 2020 è da considerarsi un caso particolare, per il quale occorre una soluzione differenziata, ha aggiunto. Il nuovo indebitamento per l’anno in corso non può infatti essere ridotto velocemente, poiché altrimenti occorrerebbero enormi tagli nei bilanci dei prossimi anni.

Maurer propone che in futuro gli utili della Banca nazionale svizzera vengano obbligatoriamente utilizzati esclusivamente per ridurre il debito legato al coronavirus. A ciò si aggiungeranno introiti straordinari di qualche centinaia di milioni di franchi svizzeri derivanti dalla vendita delle licenze di telefonia mobile.

Nel complesso, tuttavia, la Confederazione ha i mezzi per gestire la crisi da un punto di vista finanziario: «non dimentichiamo che la Svizzera si trova in una posizione molto migliore di praticamente tutti i Paesi che ci circondano». L’economia tornerà a crescere presto «se restiamo creativi e innovativi». Per farlo, sostiene il ministro democentrista, «dobbiamo eliminare la zavorra non necessaria e liberare l’economia dalle tasse non necessarie».

25 anni per rimborsare il debito

Secondo il consigliere federale, la riduzione del debito potrebbe comunque durare anche 25 anni. Se le cose non cambieranno abbastanza rapidamente, bisognerà forse, a medio termine, riservare una parte fissa del budget annuo a questo scopo. «Mi asterrei dal farlo nei prossimi anni, poiché occorre dapprima che il sistema ritrovi un po’ di calma», ha precisato Maurer.

Il ministro delle finanze si è poi detto contrario a un allentamento del meccanismo del «freno alle spese», lo strumento che mira a azzerare sul lungo termine l’indebitamento della Confederazione non permettendo - salvo eccezioni - spese superiori alle entrate strutturali stimate. «Questa crisi ci ha dimostrato quanto sia importante mantenere il bilancio stabile». Senza il freno all’indebitamento non potremmo liberarci di così tanti miliardi di debiti.

In conclusione all’intervista, Maurer afferma che non resterà alla testa del Dipartimento delle finanze fino all’estinzione del debito. «Ma ho intenzione di rimanere fino a quando potrò consegnare finanze sane a un successore». «Quel che è certo - puntualizza il ministro UDC - è che finirò questa legislatura».

