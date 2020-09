Il consigliere federale Ueli Maurer ritiene che la Svizzera potrà abbreviare il periodo di quarantena per le persone che rientrano da un Paese a rischio ma risultano negative ai test per il coronavirus.

In governo stiamo discutendo di quanto velocemente possiamo reintrodurre nell’attività economica queste persone. Ma occorrono urgentemente molti test per determinare chi sia realmente infetto, ha detto il ministro delle Finanze in un’intervista odierna al telegiornale della SRF «Tagesschau».

Al fine di arginare l’importazione del virus Sars-CoV-2, dall’inizio di luglio tutti coloro che arrivano in Svizzera da un Paese o da una zona considerata ad alto rischio di contagio devono trascorrere dieci giorni in quarantena.

In diversi Paesi, tra cui Germania, Francia e Italia, sono in corso discussioni per ridurre tale periodo a sette o addirittura a cinque giorni. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha finora dichiarato che non vi sono nuovi dati che mostrino che un accorciamento sia sicuro. Se la quarantena fosse abbreviata, molte persone infette sarebbero «perse», ha avvertito la settimana scorsa Stefan Kuster, responsabile delle malattie trasmissibili dell’UFSP.