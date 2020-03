La cosa più importante, ha poi sottolineato, è preservare i posti di lavoro. Per questo, ha precisato, è necessario trovare un equilibrio tra economia e banche. In una crisi di questo tipo la soluzione non può essere la semplice distribuzione del denaro dei contribuenti, ha aggiunto, mettendo in guardia che «più debiti abbiamo, più tasse dovremo riscuotere in seguito». I contributi sono prestiti che le aziende devono restituire, ha sottolineato.