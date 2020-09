La proposta, presentata al governo il 18 settembre, ha incontrato forti resistenze, scrive il domenicale. Secondo i documenti di cui è in possesso il giornale, tre ministri si sono opposti: Ignazio Cassis, Alain Berset e Viola Amherd. Venerdì scorso quindi il Consiglio federale ha confermato questi valori e li ha addirittura innalzati per le donne, i tirocinanti e i disabili.

Per quanto riguarda le lingue, la quota media di funzionari che parlano francese (21,9%), italiano (6,6%) e romancio (0,5%) corrisponde agli obbiettivi prefissati. Per il consigliere nazionale Laurent Wehrli (PLR/VD), presidente di Helvetia Latina - associazione che si batte per la promozione delle lingue minoritarie della Confederazione -, vanno comunque mantenuti perché «senza statistiche, il problema rischia di peggiorare senza essere immediatamente evidente. Dovremmo poi reagire più tardi con un rimedio da cavallo. Non è una cosa intelligente», ha detto a Le Matin Dimanche.