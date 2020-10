È dall’estate 2019, quando aveva fatto parlare di sé per il posteggio in piazza Grande a Locarno, che il rampollo di casa Agnelli non torna alla ribalta delle cronache elvetiche. La pausa però è stata sufficientemente lunga e Lapo Elkann è oggi nuovamente suo portali. È in particolare «La Liberté» che ne parla riportando la notizia della maxi-multa che il 43.enne dovrà sborsare al Canton Friburgo per aver pigiato troppo sull’acceleratore. Lapo è infatti stato beccato dal radar il 30 luglio del 2019 (pochi giorni prima dell’episodio locarnese citato sopra) mentre guidava a 142 chilometri orari su un tratto a limite 100 dell’autostrada A1, nel tunnel della Combette vicino a Murten.