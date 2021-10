Sono anche stati rubati dati nel corso dell’attacco informatico compiuto una settimana fa ai danni di MCH Group . Lo precisa un comunicato odierno della stessa azienda renana che organizza fiere di primo piano come Baselworld e Art Basel.

L’azienda è stata «infettata» con un malware, ossia un programma nocivo, lo scorso 20 ottobre. In base alle analisi effettuate nel frattempo risulta che i criminali hanno potuto accedere a dispositivi di archiviazione contenenti dati personali su clienti e partner. Il gruppo organizzatore di grandi fiere, che ha sporto denuncia, non ha fornito informazioni dettagliate sui dati rubati.

Il dipartimento informatico di MCH, insieme ad esperti esterni e al Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC), ha immediatamente adottato misure per limitare il più possibile i danni, ma non è ancora chiaro quando i problemi saranno risolti.