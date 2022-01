Chiusure di testate, calo della pubblicità, perdita di abbonati, problemi finanziari. Il settore dei media è in difficoltà. Governo e Parlamento vogliono sostenerlo tramite un pacchetto di aiuti, in nome della pluralità dell’informazione e della copertura mediatica in tutte le regioni. Ma l’operazione è contestata da chi ritiene che gli aiuti di Stato minino l’indipendenza della stampa e distorcano la concorrenza.

1) Che cosa prevede il pacchetto e perché si va a votare?Governo e Parlamento vogliono potenziare il sostegno ai media (giornali, radio e Tv locali, siti d’informazione a pagamento) con un contributo annuale massimo di 151 milioni di franchi. Il testo comprende anche il sostegno alle agenzie di stampa, che mettono a disposizione di altri media informazioni da tutta la Svizzera, e...