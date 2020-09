Uno studio della Comunità d’interessi per i media elettronici IGEM pubblicato oggi indica che il numero di possessori di laptop è passato da 4,3 a 4,8 milioni in Svizzera, grazie anche al ricorso generalizzato al telelavoro. L’utilizzo dei computer portatili (76%) ha ora chiaramente superato quello dei PC desktop (69%). L’incremento è particolarmente marcato tra le persone di oltre 55 anni: nel 2019 solo una minoranza (45%) utilizzava un portatile, oggi sono il 57%.

Nella classifica dei dispositivi elettronici utilizzati in Svizzera, la televisione resta ampiamente in testa, guardata dal 92% della popolazione. Segue la radio con l’82%. Quasi la metà (47%) dei radioascoltatori utilizza però un apparecchio non convenzionale, come smartphone, TV o computer. I telespettatori, invece, continuano a privilegiare la tivù tradizionale.