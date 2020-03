Come in Ticino, la pandemia tocca un punto nevralgico dei cantoni frontalieri romandi. Dal drammatico «siamo in guerra» del presidente Macron, il varco di confine con la Francia si restringe di giorno in giorno e il personale frontaliero lamenta a volte code interminabili. Per percorrere i ventinove chilometri che separano Ginevra da Cruseilles, l’infermiera Florence Rochon ha impiegato martedì sera quasi cinque ore: «Così non si potrà reggere a lungo». Nel suo ospedale, l’ente pubblico HUG, circa il 60% degli infermieri e il 10% dei medici abitano in Francia.

Le code in dogana

«Tra i 5.200 operatori sanitari attivi nel canton Ginevra, oltre 3.200 sono domiciliati oltre confine», puntualizza Nicolas de Saussure, portavoce dell’HUG. Per tutti, o quasi, da due a tre ore di viaggio erano fino a...