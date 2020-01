I compiti amministrativi rappresentano una parte sempre più importante del lavoro dei medici in ospedale. Secondo uno studio dell’istituto gfs.bern, solo il 34% della giornata viene dedicata ad attività vicine ai pazienti.

La tendenza già riscontrata negli ultimi anni sembra quindi proseguire. La documentazione legata ai pazienti occupa ormai il 20% del tempo nel settore delle cure acute, ovvero 119 minuti al giorno, secondo indicazioni fornite da 1572 medici fra giugno e luglio 2019, indica la Federazione dei medici svizzeri (FMH) in un comunicato odierno.

La proporzione dei medici che dichiarano di soffrire «molto spesso» o «spesso» di stress è intanto in costante aumento, sempre secondo lo studio di gfs.bern, con quote che in alcuni rami sono passate dal 40% del 2012 al 60% odierno.