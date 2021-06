L’interessato - spiegano le autorità - ha dichiarato per iscritto che avrebbe rispettato i regolamenti relativi alla lotta contro la pandemia di Covid-19 nel corso del suo lavoro, e quindi non c’è più ragione dell’ulteriore ritiro cautelativo della sua licenza.

Il Cantone in febbraio aveva aperto una procedura di supervisione contro il medico, che ha lo studio a Ebikon, per sospetta violazione grave dei doveri professionali. Parallelamente, come misura precauzionale, gli aveva proibito di esercitare.

La procedura di supervisione rimane comunque in corso, sottolineano le autorità, che si riservano il diritto di verificare il rispetto delle disposizioni legali in materia di lotta contro il SARS-CoV-2.

Al dottore vine imputato, tra le altre cose, di non aver indossato la maschera protettiva durante il trattamento dei pazienti nel suo studio, di aver rilasciato esoneri dall’utilizzo di mascherina su richiesta scritta e di aver spaventato la popolazione con dichiarazioni infondate sulla vaccinazione per il coronavirus. Per questo è stato accusato di aver messo in pericolo la salute pubblica.