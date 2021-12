Un medico bulgaro che praticava in Svizzera si presentava con la sigla «Dr. med.», pur non avendo un dottorato riconosciuto. L’uomo ha continuato a esercitare nonostante l’intervento delle autorità, cosa che ora gli costerà cara.

Il medico negli ultimi anni ha svolto l’attività in varie località fra i cantoni di Zurigo, Basilea e Berna. Non possedeva però alcun dottorato in medicina riconosciuto in Svizzera, ma semplicemente uno generico bulgaro. Le autorità zurighesi gli hanno più volte intimato di non utilizzare la sigla «Dr. med.».