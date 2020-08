Il medico, di 55 anni, è stato giudicato colpevole di truffa per mestiere, falsità in documenti e falso certificato medico. Nei suoi confronti il procuratore aveva richiesto una pena detentiva di quattro anni e mezzo. Il generalista è stato anche espulso dalla Svizzera per una durata di cinque anni, come aveva domandato il Ministero pubblico. Dovrà inoltre versare allo stato un risarcimento di 200’000 franchi.