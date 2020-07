In una sentenza pubblicata oggi, il TF sostiene che la corte d’appello argoviese ha preso in considerazione soltanto singolarmente le prove indiziarie raccolte contro l’ex presidente del cda e azionista unico di ASE Investment. Per la massima istanza giudiziaria, solo una visione d’insieme permette di concludere che l’accusato non ha adempiuto ai suoi doveri.