L’ex presidente non era considerato il principale artefice della truffa, a differenza dell’ex direttore, che si trovava in carcere dal 2012 ed ha già terminato di scontare la pena. Quest’ultimo si è addossato l’intera responsabilità ed è stato giudicato colpevole di truffa per mestiere, amministrazione infedele e ripetuta falsità in documenti.